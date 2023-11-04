ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 644 подписчика

Ни в одной стране женщины не обращаются с мужчинами так жестоко, как мужчины обращаются с женщинами

Ни в одной стране женщины не обращаются с мужчинами так жестоко, как мужчины обращаются с женщинами

Системное неравенство существует везде. Без исключений Не верите? Вот факты, которые убедительно это доказывают.

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Комментарии
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Александр Ткаченко
Есть такая страна дурдом называется.
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1 д.
George Fominich
Вот это бред! Супер бред!
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1 д.
Майя Maja
Страшная правда...
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1 д.

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