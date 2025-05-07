Сергей Кравцов принял участие в акции Движения Первых «Окна Победы»

Министр просвещения России Сергей Кравцов принял участие в акции «Окна Победы». Вместе с участниками Движения Первых он разместил символы Великой Отечественной войны и 80-летия Великой Победы на окнах своего рабочего кабинета.
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