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Сергей Кравцов принял участие в акции Движения Первых «Окна Победы»

Сергей Кравцов принял участие в акции Движения Первых «Окна Победы»

Министр просвещения России Сергей Кравцов принял участие в акции «Окна Победы». Вместе с участниками Движения Первых он разместил символы Великой Отечественной войны и 80-летия Великой Победы на окнах своего рабочего кабинета.

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