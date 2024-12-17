Как работает скорая помощь в Крыму: что с бригадами и временем прибытия

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Штат сотрудников скорой помощи в Крыму недоукомплектован на 20%, число бригад в праздничные дни увеличивается за счет работников, которые берут дополнительные смены.
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