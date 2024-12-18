Вашингтон вооружает «Томагавками» союзников по антикитайскому аналогу НАТО – AUKUS ВМФ Австралии (RAN) провёл первый испытательный запуск крылатой ракеты «Томагавк» морского базирования.
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Вашингтон вооружает «Томагавками» союзников по антикитайскому аналогу НАТО – AUKUS ВМФ Австралии (RAN) провёл первый испытательный запуск крылатой ракеты «Томагавк» морского базирования.
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