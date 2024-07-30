Авианосцы Японии. Часть вторая. Время Драконов

﻿﻿«Официальное» водоизмещение «Акаги» и «Каги» составляло оба по 26 900 тонн, а после ввода в строй у Имперского флота еще оставалось 27 200 тонн сверх лимита, указанного в Вашингтонском военно-морском договоре.