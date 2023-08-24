Пригожин, версии и ответы. Я так вижу

Очень даже возможно! Пилоты учатся в одних училищах, техники и инженеры аналогично! Солидарность у них присутствует!!! В обслуге самолёта мог быть человек вышедший в запас (в отставку), которому звякнули коллеги: пособи..............

Caltar

Путин не боялся Пригожина и "переворота" ни какого не было,шли разбираться с ушлёпками в лампасах. Батька сразу сказал,в разговоре с Пригожиным,что тому не отдадут шойгу и никаких базаров про смену власти или вообще измене не было. Так что,ВВП он может и был нужен,а вот лампасникам нет,да ещё тем кто при "марше на Москву" срочно кинулся шмотки собирать и интересоваться авиабилетами. Интересно когда озвучат ФИО и должности пожелавших тогда слинять из страны?