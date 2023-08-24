Итак почти доказано, что Пригожин и Уткин погибли. Ответ на это даст генетическая экспертиза. Основные версии случившегося.
Пригожин, версии и ответы. Я так вижу
Комментарии
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Н
Николай
Очень даже возможно! Пилоты учатся в одних училищах, техники и инженеры аналогично! Солидарность у них присутствует!!! В обслуге самолёта мог быть человек вышедший в запас (в отставку), которому звякнули коллеги: пособи..............
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6 час.
Caltar
Путин не боялся Пригожина и "переворота" ни какого не было,шли разбираться с ушлёпками в лампасах. Батька сразу сказал,в разговоре с Пригожиным,что тому не отдадут шойгу и никаких базаров про смену власти или вообще измене не было. Так что,ВВП он может и был нужен,а вот лампасникам нет,да ещё тем кто при "марше на Москву" срочно кинулся шмотки собирать и интересоваться авиабилетами. Интересно когда озвучат ФИО и должности пожелавших тогда слинять из страны?
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5 час.
Александр
Технике безразлично,кто внутри летит или едет. Вертолёт не может лететь,зацепившись за провода.
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2 час.
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