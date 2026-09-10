Porsche продала доли в Bugatti Rimac и Rimac Group за €1 млрд

Немецкий производитель автомобилей Porsche завершил продажу своих долей в Bugatti Rimac и Rimac Group.
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