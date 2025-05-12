Курган может приостановить замену речевых процессоров по ОМС: кончаются ресурсы

В Курганской области может быть приостановлена программа замены речевых процессоров кохлеарных имплантов, которая с 2021 года позволяла проводить такие процедуры по полису ОМС без направления в федеральные центры.
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