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Бизнес журнал. Урал

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Курган может приостановить замену речевых процессоров по ОМС: кончаются ресурсы

Курган может приостановить замену речевых процессоров по ОМС: кончаются ресурсы

В Курганской области может быть приостановлена программа замены речевых процессоров кохлеарных имплантов, которая с 2021 года позволяла проводить такие процедуры по полису ОМС без направления в федеральные центры.

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