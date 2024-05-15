Боец ВС РФ рассказал об обезвреживании заминированной ВСУ дамбы в Харьковской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при отступлении заминировали дамбу на севере Харьковской области. Российские военные после штурма населенного пункта Пыльная успели обезвредить заминированную дамбу и спасти поселок от затопления, о чем 15 мая рассказал штурмовик с позывным Вин.
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