В Днепре готовят новое строительство за 57 млн грн: крупный объект появится возле проспекта Слобожанского

В Днепре планируют новое строительство объектов инженерно-транспортной инфраструктуры стоимостью более 57 млн грн.
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