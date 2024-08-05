Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудников полиции в Новосибирской области

В социальных медиа сообщалось, что в Новосибирске местные жители применили насилие в отношении сотрудников полиции, прибывших по вызову для пресечения нарушения общественного порядка в связи с возникшей массовой дракой.
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