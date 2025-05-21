Двойняшки родились у кошачьих лемуров в зоопарке Бахчисарая

В бахчисарайском парке миниатюр кошачьи лемуры второй раз подряд стали родителями двойняшек. Директор парка, Виктор Жиленко, отметил комфортные условия и рост численности лемуров, что может сделать коллекцию крупнейшей в России.
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