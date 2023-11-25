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MotoGP. Гран-при Валенсии. Виньялес выиграл квалификацию, Баньяя – 2-й, Зарко – 3-й, Мартин – 6-й

Гонщик «Априлии» Маверик Виньялес показал лучшее время в квалификации к Гран-при Валенсии – заключительной гонке MotoGP сезона-2023.

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