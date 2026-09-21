Житель Германии заказал жене отравленные цветы в знак примирения после ссоры

Жительница Германии получила букет из 100 роз, отравленный ртутью. Об этом пишет Deutsch Spiegel со ссылкой на сообщение полиции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Володин: Госдума ...
- Новым судьей по д...
- LD Путин: Россия уде...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым