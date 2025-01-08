Россияне рассказали об обязательных удобствах при покупке квартиры

В новом году москвичи хотят покупать квартиры с гардеробными (23%), встроенными кладовками (15%), дополнительными розетками на балконе (13%), вторым санузлом (12%), мастер-спальней (9%) и нишей под стиральную машину (8%).
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