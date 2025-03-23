В Астраханском сурдоцентре началось обследование ветеранов СВО, получавших ранения и контузию

Обследуемый контингент - около 100 военнослужащих. 21 марта в областном сурдологическом центре начался цикл комплексного обследования ветеранов специальной военной операции, получивших минно-взрывные ранения, контузии, черепно-мозговые травмы, что вызвало нарушение функций органов чувств (преимущественно – слуха).
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