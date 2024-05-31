Отменно откалиброван секретный центр с западными советниками

Александр Денисов

Тема баржи с хуситами очень актуальна... или у нас пляжных сланцев нет? в полотенце завернулся, арафатку и тапки, вот и хусит... А то что он раньше Ивановым Иваном Ивановичем был, так это раньше было, а теперь - хусит... Были же в нашей истории пилоты "ли-си-цыны"...