Майор Гром нaши брaвые ребятa очень отменно откaлибровали секретный центр с зaпадными советникaми.
Отменно откалиброван секретный центр с западными советниками
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Гена Саваторов
всю западенцию сравнять с землёй
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15 час.
Александр Денисов
Тема баржи с хуситами очень актуальна... или у нас пляжных сланцев нет? в полотенце завернулся, арафатку и тапки, вот и хусит... А то что он раньше Ивановым Иваном Ивановичем был, так это раньше было, а теперь - хусит... Были же в нашей истории пилоты "ли-си-цыны"...
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13 час.
КП
Кремлин Православович
В ихних европах ожидается очередная волна "нечаянных" смертей военспецов. Один пошёл на рыбалку и разбился, другой пошёл в туалет и ударился головой о дерево, третий прыгнул с парашютом и не вернулся... Было уже, и будет ещё.
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4 час.
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