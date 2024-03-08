Автор: Илья Бриз 21 февраля в Рио-де-Жанейро на саммите министров иностранных дел G20 Лавров в очередной раз красиво приспустил американскую делегацию и лично Блинкена с небес на землю.
«Желаю не подавиться демократическим аппетитом»: Лавров унизил американскую делегацию на саммите G20
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Вадим Лебедев
Ту, что продвигает запад - да! Оно(слово), уже у нас - почти-что ругательное. Они, извратили многое...
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7 час.
Stilianos Kanakidis
Самое демократическое общество на планете Земля, было первобытное общество и то пока охотились, а во время делёжки добычи она "демократия" исчезала, так делёж идёт на протяжении всего времени сколько помнит себя человечество, о какой демократии говорите, которая появилась на миг и згинула. Не было и не будет ни какой демократии. Демократия это - ураган, а может буря, наводнение, возможно сель, скорее всего похоже на анархию и всё равно не то, просто, её нет, дорогие Господа.
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7 час.
Лш
Лариса шумбасова
Да США уже давно напрашиваются , чтобы им в морду плевали при встрече !!!! Потихоньку начали их к тому приучать ....... Чтобы место свое понимали .
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5 час.
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