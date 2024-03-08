«Желаю не подавиться демократическим аппетитом»: Лавров унизил американскую делегацию на саммите G20

Stilianos Kanakidis

Самое демократическое общество на планете Земля, было первобытное общество и то пока охотились, а во время делёжки добычи она "демократия" исчезала, так делёж идёт на протяжении всего времени сколько помнит себя человечество, о какой демократии говорите, которая появилась на миг и згинула. Не было и не будет ни какой демократии. Демократия это - ураган, а может буря, наводнение, возможно сель, скорее всего похоже на анархию и всё равно не то, просто, её нет, дорогие Господа.