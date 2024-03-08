Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 143 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Фирстова (Таран)
    Лада, себя любить надо! Онкология для меня очень знакомое состояние... Верьте в жизнь! Не всё потеряно, Бог при рожде...У рокерши Арбенин...
  • Людмила Фирстова (Таран)
    Рауф, дорогой мой человек, не пишите этому моральному недочеловеку ,  не надоКиргизия идёт к к...
  • Рауф Растов
    Увы, приходится, Иосиф. Для того, чтобы зафиксировать текст как доказательство в тех ситуациях, когда человек постоян...Киргизия идёт к к...

«Желаю не подавиться демократическим аппетитом»: Лавров унизил американскую делегацию на саммите G20

«Желаю не подавиться демократическим аппетитом»: Лавров унизил американскую делегацию на саммите G20

Автор: Илья Бриз 21 февраля в Рио-де-Жанейро на саммите министров иностранных дел G20 Лавров в очередной раз красиво приспустил американскую делегацию и лично Блинкена с небес на землю.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вадим Лебедев
Ту, что продвигает запад - да! Оно(слово), уже у нас - почти-что ругательное. Они, извратили многое...
Ответить
7 час.
Stilianos Kanakidis
Самое демократическое общество на планете Земля, было первобытное общество и то пока охотились, а во время делёжки добычи она &quot;демократия&quot; исчезала, так делёж идёт на протяжении всего времени сколько помнит себя человечество, о какой демократии говорите, которая появилась на миг и згинула. Не было и не будет ни какой демократии. Демократия это - ураган, а может буря, наводнение, возможно сель, скорее всего похоже на анархию и всё равно не то, просто, её нет, дорогие Господа.
Ответить
7 час.
Лш
Лариса шумбасова
Да США уже давно напрашиваются , чтобы им в морду плевали при встрече !!!! Потихоньку начали их к тому приучать ....... Чтобы место свое понимали .
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх