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Вреден ли кофе для детей: со скольки лет можно давать ребенку данный напиток

Вреден ли кофе для детей: со скольки лет можно давать ребенку данный напиток

Кофе – это один из самых популярных напитков в мире. Многие люди начинают свой день с чашечки этого бодрящего напитка, чтобы проснуться и зарядиться энергией.

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