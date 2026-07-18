Жителям Приморья советуют не планировать ничего на август: объяснение дали синоптики

Август в Приморском крае может стать одним из самых непредсказуемых месяцев этого года. По предварительным долгосрочным прогнозам, региону предстоит пережить череду резких изменений погоды: периоды жары будут сменяться ливнями, туманами, штормовым ветром и ощутимыми похолоданиями.