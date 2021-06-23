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Участникам акции в поддержку Навального дали срок из-за нападения на полицию

Участникам акции в поддержку Навального дали срок из-за нападения на полицию

Тверской суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима Александра Глушкова и Ольгу Бендас, признав их виновными по делу о нападении на сотрудников полиции на митинге 23 января в поддержку Навального, сообщила адвокат Татьяна Окушко.

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