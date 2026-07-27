Найдена пещера, где 25 000 лет творили белую и черную магию

Археологи сделали открытие, которое меняет представление о древних духовных практиках человечества. В глубинах австралийской пещеры Клоггс учёные обнаружили следы ритуалов, которые проводились на протяжении десятков тысяч лет.
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