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Найдена пещера, где 25 000 лет творили белую и черную магию

Найдена пещера, где 25 000 лет творили белую и черную магию

Археологи сделали открытие, которое меняет представление о древних духовных практиках человечества. В глубинах австралийской пещеры Клоггс учёные обнаружили следы ритуалов, которые проводились на протяжении десятков тысяч лет.

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