Кардиолог Гинзбург: повышение давления может указывать на нарушения ведения ЗОЖ

Артериальное давление может повыситься из-за вредных привычек и долгого пребывания на солнце. Об этом заявил заслуженный̆ врач России, главный кардиолог Люберецкого округа Михаил Гинзбург в беседе с РИА «Новости».
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