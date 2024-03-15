😍В Крыму идут на выборы даже с белкой на плече Хозяин белки и сам пушистый грызун ЧИП @belka_chipa в первый же день пошли отдать свой голос на выборах Президента РФ.
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😍В Крыму идут на выборы даже с белкой на плече Хозяин белки и сам пушистый грызун ЧИП @belka_chipa в первый же день пошли отдать свой голос на выборах Президента РФ.