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СМИ: ФИФА не раскрыла сведения о дополнительных выплатах Инфантино на 1,5 миллиона евро

Международная федерация футбола (ФИФА) не раскрыла информацию о дополнительных выплатах президенту организации Джанни Инфантино на сумму около 1,5 миллиона евро, сообщает Le Parisien со ссылкой на The Times.

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