В ЯНАО на молодежной конференции назвали 19 победителей конкурса грантов

На проходящей в Салехарде конференции «Ямолод.конф» назвали имена победителей грантового конкурса. По 100 тысяч рублей на реализацию творческих проектов получат 19 резидентов, сообщил медиаканал окружного департамента молодежи «Я молод».
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