Теплоход «Виктор Астафьев» сошел со стапелей в Санкт-Петербурге

Председатель Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Додатко принял участие в работе XXVII Петербургского международного экономического форума — одной из ведущих мировых площадок для обсуждения глобальных вопросов.
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