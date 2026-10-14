Знаете, а так называемый «Запад» - вовсе не мысленная конструкция или какая-нибудь выдумка, нет. И не «просто набор стран».
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Важно отметить эволюцию взглядов А. Зиновьева: если в 1970–1980-е годы он критиковал советский строй, то с конца 1990-х, после возвращения в Россию, его позиция поменялась.
В поздних его работах прослеживалась мысль, что «целивались в коммунизм, попали в Россию».
Что касается роли РПЦ, то вот что можно прочитать: «Люди совместно вырабатывают какие-то самозащитные средства против буйства коммунальности (религия, мораль, идеология, право), в свете которых правила коммунального поведения выглядят как нечто отвратительное и порицаемое обществом». Именно потому в России не приемлют (большинство) те самые "западные демократические ценности".
И тогда - «В общей форме можно также сказать, что моральные нормы вырабатываются (изобретаются) людьми как средство ограничения законов рационального расчета (экзистенциального эгоизма)».
Пидоры ополчились на православных христиан за то, что в отличие от христиан поддельных (т.е. западных), они считают божественное разделение на женщин и мужчин единственно верным и истинным. А 49 полов и скотоложество - преступление против человеческой расы.
Запад ни когда не сможет победить РПЦ-только по одной причине!РПЦ-САМАЯ БОГАТАЯ КОНФЕССИЯ В МИРЕ!- И С ЭТИМ ЗАПАДНЫЕ БАНКИРЫ-ХОЧЕШЬ-НЕ ХОЧЕШЬ ВЫНУЖДЕНЫ СЧИТАТЬСЯ!-А КТО ИМЕЕТ ДЕНЬГИ ТОТ ТИ МУЗЫКУ ЗАКАЗЫВАЕТ- именно то что деньги РПЦ-не достижимы для Запад-это их и бесит!
Как они за своих гомосеков переживают!)
И стоять будем!