Врач-косметолог Зухра Балакеримова: какие бьюти процедуры безопасны летом и где теперь узнавать новости красоты

Вопрос о том, допустимо ли проводить те или иные аппаратные процедуры летом, волнует многих. И ответ здесь кроется в нюансах: большинство процедур, предполагающих термическое воздействие на эпидермис, действительно делают кожу более уязвимой перед ультрафиолетом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии