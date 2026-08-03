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Врач-косметолог Зухра Балакеримова: какие бьюти процедуры безопасны летом и где теперь узнавать новости красоты

Врач-косметолог Зухра Балакеримова: какие бьюти процедуры безопасны летом и где теперь узнавать новости красоты

Вопрос о том, допустимо ли проводить те или иные аппаратные процедуры летом, волнует многих. И ответ здесь кроется в нюансах: большинство процедур, предполагающих термическое воздействие на эпидермис, действительно делают кожу более уязвимой перед ультрафиолетом.

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