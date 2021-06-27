Кот, который не любил дачу История о нашем неправильном коте

Дизайн и домКот, который не любил дачу История о нашем неправильном котеСегодня расскажу ещё немного о нашем котике Сёме. Мне кажется, что все домашние кошки и собаки любят дачу.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрей БаканинЧто же тут удивительного? Плохо ему на даче было, пока вы его не подобрали. И теперь каждый выезд на дачу он воспринимает как попытку оставить его там. Погуглите про котов. Все коты-кошки, которых подобрали-спасли на улице, из квартиры ни шагу. У меня такой же кот. Его, правда, не на улице подобрали, а взяли ом мамы-кошки, но любая попытка вынести его из квартиры на руках заканчивается истерикой, прединфарктным состоянием у кота и кучей царапин на руках и голове у того, кто его выносил.Комментировать
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