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Кот, который не любил дачу История о нашем неправильном коте

Кот, который не любил дачу История о нашем неправильном коте

Сегодня расскажу ещё немного о нашем котике Сёме. Мне кажется, что все домашние кошки и собаки любят дачу.

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Андрей Баканин
Что же тут удивительного? Плохо ему на даче было, пока вы его не подобрали. И теперь каждый выезд на дачу он воспринимает как попытку оставить его там. Погуглите про котов. Все коты-кошки, которых подобрали-спасли на улице, из квартиры ни шагу. У меня такой же кот. Его, правда, не на улице подобрали, а взяли ом мамы-кошки, но любая попытка вынести его из квартиры на руках заканчивается истерикой, прединфарктным состоянием у кота и кучей царапин на руках и голове у того, кто его выносил.

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