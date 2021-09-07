Роспотребнадзор сообщил об отсутствии характерных только для COVID симптомов

Симптомов, которые характерны исключительно для коронавирусной инфекции, до сих пор не выявлено. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.