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Роспотребнадзор сообщил об отсутствии характерных только для COVID симптомов

Роспотребнадзор сообщил об отсутствии характерных только для COVID симптомов

Симптомов, которые характерны исключительно для коронавирусной инфекции, до сих пор не выявлено. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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