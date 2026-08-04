Эксперт Кудряшова объяснила запрет на установку заборов у водоемов

Покупка земельного участка с выходом к водоему не дает владельцу права перекрывать доступ к берегу. Об этом «Российской газете» рассказала доцент Президентской академии и эксперт Ассоциации юристов России Екатерина Кудряшова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии