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Аргументы и Факты

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Эксперт Кудряшова объяснила запрет на установку заборов у водоемов

Эксперт Кудряшова объяснила запрет на установку заборов у водоемов

Покупка земельного участка с выходом к водоему не дает владельцу права перекрывать доступ к берегу. Об этом «Российской газете» рассказала доцент Президентской академии и эксперт Ассоциации юристов России Екатерина Кудряшова.

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