С Новым 2024 годом севастопольцев поздравляет Член Президиума Союза «ММА» России!

Пусть новый 2024 станет для всех нас годом сбывшихся надежд и большой радости! Уважаемые друзья, дорогие земляки! «Примите самые искренние и теплые поздравления с наступающим Новым годом! В канун этого праздника от всей души желаю вам сохранить и приумножить все самое доброе и светлое, что подарил уходящий год.
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