Полярники, учёные и современные художники завезли в Петербург лёд

Лёд может рассказать о нас гораздо больше, чем мы думаем. Алексей Екайкин, ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института показывает нам керн – образец за стеклом.
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