Российские военные при освобождении села Ольховатка под Харьковом запутали противника ударами с трех направлений, не дав ему понять, откуда идет наступление, — рассказал РИА Новости командир штурмового отряда 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Фил.