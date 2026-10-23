Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах «Казань», «Бегишево» и «Бугульма» сняты.
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