На окраине Пензы устанавливают опоры освещения

Продолжается установка и ремонт сетей уличного освещения на территории Пензы. В своем телеграм-канале глава города Александр Басенко отметил, что работы по установке опор освещения уже начались от Пензы в сторону Заречного до улицы Нейтральной, включая Ахунский переезд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии