На окраине Пензы устанавливают опоры освещения

Продолжается установка и ремонт сетей уличного освещения на территории Пензы. В своем телеграм-канале глава города Александр Басенко отметил, что работы по установке опор освещения уже начались от Пензы в сторону Заречного до улицы Нейтральной, включая Ахунский переезд.