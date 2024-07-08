"Москву я покинул, потому что ближе к середине 10-х район за два года превратился из славянского в дружбонародный, и жить там стало опасно, особенно с молодой женой и маленькой дочкой" (ц)

виктор климахин

То что были предприятия университеты развитая промышленность нечего этого уже нет позаботились муфтии исламисты басмачи террористы ислама Вот и едут в Россию как на курорт со всеми льготами как шакалы и бешенные собаки по указке муфтий и террористов Позор Россиянам Москву не кто не мог захватить а толпа черножопых мигрантов чурок басмачей исламистов при поддержки олигархов министра труда продажных депутатов и чиновников захватили и терроризируют Москву ДО ПОСЛЕДНЕГО ЧЕРНОЖОПОГО МИГРАНТА ЧУРКИ БАСМАЧА ИСЛАМИСТА УБИВАТЬ