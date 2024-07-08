"Москву я покинул, потому что ближе к середине 10-х район за два года превратился из славянского в дружбонародный, и жить там стало опасно, особенно с молодой женой и маленькой дочкой" (ц)
Сейчас все обсуждают видео с Краснодара, где местным мужчинам пришлось сообща отбивать детскую площадку от мигрантов.
Комментарии
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То что были предприятия университеты развитая промышленность нечего этого уже нет позаботились муфтии исламисты басмачи террористы ислама Вот и едут в Россию как на курорт со всеми льготами как шакалы и бешенные собаки по указке муфтий и террористов Позор Россиянам Москву не кто не мог захватить а толпа черножопых мигрантов чурок басмачей исламистов при поддержки олигархов министра труда продажных депутатов и чиновников захватили и терроризируют Москву ДО ПОСЛЕДНЕГО ЧЕРНОЖОПОГО МИГРАНТА ЧУРКИ БАСМАЧА ИСЛАМИСТА УБИВАТЬ
за месяц всех черножопых мигрантов можно убрать как шакалов и бешенных собак САМИ УБЕГУТ КАК ШКАЛЫ И СОБАКИ ПОДЖАВ ХВОСТЫ СВОИ СОБАЧЬИ КОНУРЫ
Если понимает- почему молчит и бездействует?...
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