Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • Евгений МакЛауд
    полиционеры защищают пидорасов, то есть ворьё чиновное в погонах и костюмах, олигархов и их выблядков, в общем вертик..."РУССКИЕ БЕРУТ РУ...
  • виктор климахин
    И   в  советское   с  царским  временем   эти   черножопые  шакалы   чурки  исламисты    ненавидели   нас    Русских ..."РУССКИЕ БЕРУТ РУ...
  • виктор климахин
    Оставить  в  живых    это   нож  и  кинжал  с  гранатой  за  спиной   выход  один  убивать   до  последнего  чуркиста..."РУССКИЕ БЕРУТ РУ...

"Москву я покинул, потому что ближе к середине 10-х район за два года превратился из славянского в дружбонародный, и жить там стало опасно, особенно с молодой женой и маленькой дочкой" (ц)

"Москву я покинул, потому что ближе к середине 10-х район за два года превратился из славянского в дружбонародный, и жить там стало опасно, особенно с молодой женой и маленькой дочкой" (ц)

Сейчас все обсуждают видео с Краснодара, где местным мужчинам пришлось сообща отбивать детскую площадку от мигрантов.

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Комментарии
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виктор климахин
То   что    были   предприятия     университеты    развитая  промышленность   нечего   этого    уже  нет     позаботились   муфтии   исламисты  басмачи    террористы   ислама   Вот   и  едут   в  Россию    как  на  курорт    со  всеми   льготами    как    шакалы  и  бешенные  собаки    по  указке   муфтий  и    террористов   Позор   Россиянам  Москву   не  кто  не  мог  захватить   а  толпа  черножопых  мигрантов  чурок   басмачей  исламистов   при  поддержки  олигархов  министра        труда    продажных  депутатов  и  чиновников  захватили   и  терроризируют   Москву  ДО  ПОСЛЕДНЕГО   ЧЕРНОЖОПОГО  МИГРАНТА   ЧУРКИ   БАСМАЧА   ИСЛАМИСТА  УБИВАТЬ
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2 час.
виктор климахин
за  месяц   всех  черножопых  мигрантов   можно  убрать   как   шакалов  и  бешенных   собак   САМИ   УБЕГУТ   КАК  ШКАЛЫ  И  СОБАКИ  ПОДЖАВ  ХВОСТЫ   СВОИ  СОБАЧЬИ   КОНУРЫ
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2 час.
Татьянка Яцук
Если понимает- почему молчит и бездействует?...
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1 час.

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