Пять странностей покушения на Трампа. Детали, которые заметили не все

ВК Валерий Каплун Не думаю, что это была постанова, слишком много рисков для Трампа. А вот реакция полиции и охраны действительно вызывает вопросы.

Анфиса Иванова Вот же 20-летний дурак...и на хрен было отдавать свою жизнь за этого придурка...