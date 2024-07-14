Журналисты и аналитик назвали пять странностей покушения на Дональда Трампа в Пенсильвании. Детали, которые заметили не все, заставляют задуматься о реальных намерениях стрелка.
Пять странностей покушения на Трампа. Детали, которые заметили не все
Комментарии
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Валерий Каплун
Не думаю, что это была постанова, слишком много рисков для Трампа. А вот реакция полиции и охраны действительно вызывает вопросы.
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15 час.
Анфиса Иванова
Вот же 20-летний дурак...и на хрен было отдавать свою жизнь за этого придурка...
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14 час.
Вячеслав Денисов
"...однако реакция последовала только после того, как Трамп получил ранение..." - ждали, когда же этот придурок попадёт, наконец! Не попал! Ну и пришлось реагировать.
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9 час.
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