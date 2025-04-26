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Окулов о сезоне «Авангарда»: «Осталась легкая недосказанность. В «Локомотиве» каждый знает, что делать. Кажется, что они быстрые и мощные, но просто знают, как правильно двигаться»

«Авангард» уступил «Локомотиву» (3-4 в серии) во втором раунде Кубка Гагарина. – Сезон получился такой, 50 на 50.

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