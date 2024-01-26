Персидский ковёр украшает жизнь иранцев. Он вне моды

В Казвин ехала по любви. Этот город мне запал в душу, а смотреть там всегда есть что. - Вход в Масджед аль-Наби Было ещё рано, выехала из Астары около десяти утра, а через восемь часов была в Казвине, который расположился в Северном Иране и является административным центром одноименной провинции.