Что за снайперши ВСУ появились в Харьковской области?

brigadier21 Snytsarienko

Женщина - снайпер намного опаснее снайпера - мужчины и гораздо более безжалостна. Мужик прикончит врага и успокоится, женщина будет набивать раненых до тех пор, пока подразделение врага не станет полностью заблокированным как снайперским огнём, так и наличием собственных раненых, которым приходится оказывать срочную медицинскую помощь в условиях острой нехватки медицинских комплектов. Нашему командованию могу посоветовать заранее формировать профессиональные контр - снайперские группы из своих снайперов с "малыми полтинниками", а так-же дроноводами с минами 82мм на "птичках" - обычно это позволяет парой групп вылавливать и ликвидировать этих сучек. И да - в плен их брать - только зря время тратить, знать толком они ничего не знают, а оставлять в живых - крайне опасно.