«Лежат в нижнем белье». Бойцов ВС РФ застали врасплох: под Харьковом появились необычные снайперши ВСУ В Харьковской области в рядах ВСУ начали появляться необычные снайперши, пишут военкоры.
Что за снайперши ВСУ появились в Харьковской области?
Комментарии
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brigadier21 Snytsarienko
Женщина - снайпер намного опаснее снайпера - мужчины и гораздо более безжалостна. Мужик прикончит врага и успокоится, женщина будет набивать раненых до тех пор, пока подразделение врага не станет полностью заблокированным как снайперским огнём, так и наличием собственных раненых, которым приходится оказывать срочную медицинскую помощь в условиях острой нехватки медицинских комплектов. Нашему командованию могу посоветовать заранее формировать профессиональные контр - снайперские группы из своих снайперов с "малыми полтинниками", а так-же дроноводами с минами 82мм на "птичках" - обычно это позволяет парой групп вылавливать и ликвидировать этих сучек. И да - в плен их брать - только зря время тратить, знать толком они ничего не знают, а оставлять в живых - крайне опасно.
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6 час.
Алексей Камышов
Нехрен их брать в плен. Только в расход.
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1 час.
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