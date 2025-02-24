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Царьград

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  • саша
    Давайте, перевоспитывайте его...всем миром.Зеленского надо д...
  • Амара Карпова
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    Пусть лучше расскажут,как МО бойцов СВО отправляют в тюрьмы. Р куда их деньги уходят.Помогла огласка: ...

ПВО успешно уничтожила беспилотник над Брянской областью, пострадавших нет

ПВО успешно уничтожила беспилотник над Брянской областью, пострадавших нет

В Брянской области был уничтожен украинский беспилотник силами ПВО. Губернатор Александр Богомаз подтвердил отсутствие пострадавших и разрушений.

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