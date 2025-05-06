Китайские маузеры

Н

НС

1945год. Группа наших разведчиков была ночью сброшена над Китаем с высоты 6000м. Переводчика-Китайца, который до того ни разу не прыгал - пришлось вчетвером выбрасывать из самолёта! Приземлившись в полной темноте, руководитель группы оказался на склоне холма. Погасил парашют, свернул. И вдруг увидел, как снизу кто-то идёт в его сторону, с зажжённой папиросой! Приготовив пистолет разведчик стал ждать. Но когда огонёк был уже близко - оказалось это летит некое насекомое со светящейся ж..., очень похожей на огонёк папиросы. К рассвету вся группа собралась вместе - включая незадачливого переводчика. Не нашли только мешок выброшенный на парашюте - в нём был запасной БК, питание для рации, продукты. - в общем всё что нужно для длительного пребывания в тылу противника. Пришлось идти так... Через некоторое время на дороге обнаружили двух человек - это был офицер Японец и с ним старик Китаец. Офицер выхватил Маузер и успел сделать один выстрел - на втором патроне Маузер заклинило. Японца связали. От старика узнали, что их мешок прилетел прямо в деревню, занятую Японцами! Несмотря на инструкции старика не стали убивать - только отобрали бывший при нём здоровенный тесак и пригрозили, чтобы молчал. Японца взяли с собой. Это рассказывал сам руководитель той разведгруппы.