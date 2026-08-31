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Царьград

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Минобороны Узбекистана приняло на вооружение китайские J-10C

Минобороны Узбекистана приняло на вооружение китайские J-10C

Китайские истребители Chengdu J-10C начали охранять небо Узбекистана. Министерство обороны республики не раскрыло количество поступивших самолетов, но сообщается, что контракт с Китаем может предусматривать поставку до 24 единиц.

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