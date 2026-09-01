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Watch: 'La Bola Negra' teaser introduces Netflix's Spanish LGBTQ drama

Watch: 'La Bola Negra' teaser introduces Netflix's Spanish LGBTQ drama

"La Bola Negra," an Oscar hopeful starring Guitarricadelafuente, Carlos Gonzalez and Miguel Bernardeau, opens in October ahead of its Netflix release.

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