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Уже более 25 тысяч человек посетили стенд Астраханской области на международной выставке «Россия»

Уже более 25 тысяч человек посетили стенд Астраханской области на международной выставке «Россия»

Среди них – немало находящихся в столице по различным делам астраханцев. Как сообщил министр экономического развития региона Мансур Гаджиев, на проходящей сейчас в Москве на ВДНХ международной выставке «Россия» стенд Астраханской области пользуется большой популярностью.

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