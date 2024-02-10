План Андропова и его провал

Год Юрия Андропова В мае 1982 года Андропов оставил должность председателя КГБ СССР (занимал с 1967 года) в связи с избранием на должность секретаря ЦК КПСС, освободившуюся после смерти серого кардинала СССР Суслова.
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