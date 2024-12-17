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«Радиостанцию Судного дня» взломали, и в её эфире звучат песни Шамана и «Лебединое озеро».

«Радиостанцию Судного дня» взломали, и в её эфире звучат песни Шамана и «Лебединое озеро».

Сразу после таинственных сообщениях от загадочной радиостанции УВБ-76, известной среди радиолюбителей как «Жужжалка», в её трансляции зазвучала песня SHAMAN «Я - русский», затем последовали «Лебединое озеро» и гимн СССР .

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