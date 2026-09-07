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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кейн о 73 голах за сезон: «Только Месси забил больше, я наблюдал за эпохой, когда они с Роналду доминировали. Это два величайших игрока, так что эти цифры впечатляют»

Харри Кейн отреагировал на сравнения с Лионелем Месси и Криштиану Роналду в контексте претендентства на « Золотой мяч ».

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